Il traffico a Roma alle 7:30 del 18 maggio 2026 presenta code a tratti sulla via Pontina, soprattutto tra il bivio per... La circolazione risulta rallentata in alcune zone, con veicoli in fila e pochi spazi liberi tra le corsie. Non sono segnalati incidenti o altri eventi che possano aver causato i rallentamenti in questa fascia oraria. La situazione si mantiene stabile, con alcuni tratti che mostrano un traffico intensificato rispetto alla normalità.

Luceverde Roma dentro vati sulla via Pontina code a tratti per traffico intenso tra il bivio per Ardea via di Pratica in direzione della capitale congestionata la circolazione tratto Urbano della A24 tra il raccordo anulare la tangenziale est traffico intenso e code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Casilina e via Ardeatina rallenta in esterna tra Tor Bella Monaca via Nomentana oggi a rischio il trasporto pubblico della capitale del Lazio per lo sciopero proclamato dal sindacato USB l'agitazione interessa i dipendenti Atac autoservizi Troiani e sup e autoservizi Tuscia bis ATR e Cotral possibili disagi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-05-2026 ore 07:30

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CICLABILI FATTE MALE

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