Traffico Roma del 05-07-2026 ore 16 | 30

Notizia in breve

Il 5 luglio 2026 alle 16:30 si è svolta la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. L'evento ha interessato strade e borghi del Lazio, coinvolgendo veicoli in gara. La manifestazione ha avuto un impatto sul traffico cittadino e regionale, con possibili rallentamenti e deviazioni. La competizione si concluderà nelle prossime ore.