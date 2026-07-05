Traffico Roma del 05-07-2026 ore 16 | 30
Il 5 luglio 2026 alle 16:30 si è svolta la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. L'evento ha interessato strade e borghi del Lazio, coinvolgendo veicoli in gara. La manifestazione ha avuto un impatto sul traffico cittadino e regionale, con possibili rallentamenti e deviazioni. La competizione si concluderà nelle prossime ore.
Luceverde Roma trovati anche oggi la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale sulle strade e tra i Borghi del Lazio l'evento si chiuderà con il grande podio finale in via della Conciliazione a San Pietro modifiche la viabilità che interessano Colle Oppio via degli Annibaldi la zona dell'EUR sulla via Salaria chiuso il tratto al km 10 e 400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe complanari laterali inevitabile la formazione di rallentamenti e code delle ore di traffico Maggiore Attenzione Se invece avete in programma un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Strade chiuse per il Rally di Roma Capitale 2026 Dal 3 al 5 luglio alcune strade interessate dal percorso di gara saranno temporaneamente chiuse al traffico per consentire lo svolgimento delle prove speciali in totale sicurezza. Ti invitiamo a pianificare i tu facebook
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