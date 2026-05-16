Alle prime ore del 16 maggio 2026, alle 07:30, si registrano interruzioni nel traffico nella zona nord di Roma a causa di lavori di messa in sicurezza. La circolazione è temporaneamente rallentata in alcune arterie principali, con possibili code e deviazioni segnalate dalle autorità locali. La situazione si mantiene in evoluzione mentre vengono svolti gli interventi di sicurezza per garantire la riapertura delle strade nel più breve tempo possibile.

Luceverde Roma Bentrovati all'ascolto nel zona nord della città per lavori di messa in sicurezza della scarpata per l'intera giornata è chiuso al traffico il tratto della via Salaria che va da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario direzione tangenziale est mi ricordo che fino al 30 maggio questo tratto di strada è chiuso anche tra le 4 e le 7 del mattino impegni da una manifestazione a partire dalle 15 le vie del centro da Piazza dei Cinquecento a Piazza di Porta San Giovanni chiusure al traffico e deviazioni al passaggio del corteo devi anche numerose linee di bus un altro corteo dalle 15 alle 21 al Prenestino da Piazza della Stazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-05-2026 ore 07:30

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CICLABILI FATTE MALE

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