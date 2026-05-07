Il traffico nella città di Roma alle 16:30 del 7 maggio 2026 mostra alcune variazioni, secondo i dati di infomobilità curati da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Il servizio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade, indicando eventuali code o chiusure temporanee. Le informazioni sono disponibili tramite i canali ufficiali, utili per chi si sposta in città in questo orario.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità termineranno domani 28 maggio di interventi sulle alberature sulla via Cassia nuova con divieto di transito dalle 9:30 alle 16 tra via Oriolo Romano e via vilfredo Pareto modifiche alla viabilità anche su via o romano e sulla via Cassia prestare attenzione alla segnaletica Fino al prossimo 13 maggio lavori comporteranno una riduzione di carreggiata sulla via Portuense in prossimità dell'incrocio con via Senorbì possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-05-2026 ore 16:30

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