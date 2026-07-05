Traffico Roma del 05-07-2026 ore 11 | 30

Notizia in breve

Oggi alle 11:30, il traffico a Roma è stato interessato dalla quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. La manifestazione si svolge tra le strade e i borghi del Lazio, coinvolgendo numerose vetture e partecipanti. La corsa ha causato alcune deviazioni e rallentamenti nel centro cittadino, con le strade principali che hanno registrato un aumento di traffico. La gara continuerà fino alla sua conclusione prevista nel pomeriggio.