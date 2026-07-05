Traffico Roma del 05-07-2026 ore 11 | 30
Oggi alle 11:30, il traffico a Roma è stato interessato dalla quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. La manifestazione si svolge tra le strade e i borghi del Lazio, coinvolgendo numerose vetture e partecipanti. La corsa ha causato alcune deviazioni e rallentamenti nel centro cittadino, con le strade principali che hanno registrato un aumento di traffico. La gara continuerà fino alla sua conclusione prevista nel pomeriggio.
Luceverde Roma trovati anche oggi la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale sulle strade e tra i Borghi del Lazio l'evento si chiuderà con il grande podio finale in via della Conciliazione a San Pietro modifiche la viabilità che interessano Colle Oppio via degli Annibaldi la zona dell'EUR sulla via Salaria chiuso il tratto al km 10 e 400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe complanari laterali inevitabile la formazione di rallentamenti e code delle ore di traffico Maggiore Attenzione Se invece avete in programma un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel traffico di Roma
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