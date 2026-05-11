Alle prime ore del mattino, il traffico in entrata a Roma lungo la diramazione Roma sud si presenta intenso, con code che si protraggono lungo la carreggiata. La situazione interessa principalmente le uscite e gli svincoli principali, creando rallentamenti in diverse zone della capitale. La circolazione resta congestionata in corrispondenza delle principali arterie di accesso alla città, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per gestire il flusso veicolare.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare trafficata anche la carreggiata interna del raccordo con coda tra Casilina e da Appia ed ancora in esterna tra Prenestina e Tiburtina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico traffico incolonnato sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città stessa situazione sulla via Appia con code tra Ciampino del raccordo anulare indetto...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-05-2026 ore 07:30

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