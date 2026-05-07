Il traffico a Roma nel mattino del 7 maggio 2026 alle 11:30 presenta alcune criticità sul Raccordo anulare, secondo i rilievi di Roma Mobilità. La segnalazione riguarda principalmente code e rallentamenti in diverse tratte. Il servizio di informazione sulla mobilità, gestito da Luce Verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico nella capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare tratto Salaria Casilina è chiusa per manutenzione la corsia tra gli svincoli per la Nomentana e la centrale del latte in direzione Casilina traffico rallentato poi in via Flaminia tra Labaro e Tor di Quinto in direzione centro rallentamenti anche sulla tangenziale est tra le uscite Lanciani a Campi Sportivi in direzione di Piazzale degli Eroi in via Appia rallentamenti tra l'aeroporto di Ciampino e il raccordo anulare in direzione centro traffico rallentato anche sulla via del mare tra Acilia e il raccordo così come sulla Pontina da.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-05-2026 ore 11:30

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