Il 5 luglio 2026 alle 8:30, il traffico a Roma presenta rallentamenti a causa della quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. L'evento si svolge sulle strade e tra i borghi del Lazio e si concluderà nelle prossime ore. Sono segnalate congestioni lungo alcuni percorsi coinvolti dalla manifestazione. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di particolare rilievo.

Luceverde Roma trovati anche oggi la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale sulle strade e tra i Borghi del Lazio l'evento si chiuderà con il grande podio finale in via della Conciliazione a San Pietro modifiche la viabilità che interessano Colle Oppio via degli Annibaldi la zona dell'EUR sulla via Salaria chiuso il tratto al km 10 e 400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe complanari laterali inevitabile la formazione di rallentamenti e code delle ore di traffico Maggiore Attenzione Se invece avete in programma un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-07-2026 ore 08:30

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 07-05-2026 ore 08:30Alle prime ore del mattino del 7 maggio 2026, il traffico sul grande raccordo anulare di Roma si presenta molto intenso.

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Linea Orte-Roma Fiumicino Aeroporto e Linea Convenzionale Roma-Firenze: dalle ore 05:35 circolazione ferroviaria rallentata per accertamenti tecnici alla linea elettrica. rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.html #viaggiatreno x.com

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