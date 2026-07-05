Traffico Roma del 05-07-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5 luglio 2026 alle 8:30, il traffico a Roma presenta rallentamenti a causa della quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. L'evento si svolge sulle strade e tra i borghi del Lazio e si concluderà nelle prossime ore. Sono segnalate congestioni lungo alcuni percorsi coinvolti dalla manifestazione. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di particolare rilievo.

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