Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma intorno alle 8:30 del 8 maggio 2026 presenta code sulla diramazione di Roma Nord. La circolazione risulta rallentata a causa di un traffico intenso che interessa le strade principali di quella zona. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi che abbiano provocato ulteriori rallentamenti. La situazione è monitorata in tempo reale e si consiglia agli automobilisti di pianificare eventuali percorsi alternativi.

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