Alle 07:30 del 5 luglio 2026, il traffico a Roma risultava congestionato a causa della quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. L'evento si svolge tra le strade e i borghi del Lazio e continuerà fino a sera. Sul percorso si registrano rallentamenti e blocchi temporanei, con la presenza di numerosi veicoli da corsa e partecipanti. La circolazione è intensificata in diverse zone della città.

Luceverde Roma trovati anche oggi la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale sulle strade e tra i Borghi del Lazio l'evento si chiuderà con il grande podio finale in via della Conciliazione a San Pietro modifiche la viabilità che interessano Colle Oppio via degli Annibaldi la zona dell'EUR sulla via Salaria chiuso il tratto al km 10 e 400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile In entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle rampe complanari laterali inevitabile la formazione di rallentamenti e code delle ore di traffico Maggiore Attenzione Se invece avete in programma un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-07-2026 ore 07:30

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Linea Orte-Roma Fiumicino Aeroporto e Linea Convenzionale Roma-Firenze: dalle ore 05:35 circolazione ferroviaria rallentata per accertamenti tecnici alla linea elettrica. rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.html #viaggiatreno x.com

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