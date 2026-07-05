Traffico Roma del 05-07-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 07:30 del 5 luglio 2026, il traffico a Roma risultava congestionato a causa della quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale. L'evento si svolge tra le strade e i borghi del Lazio e continuerà fino a sera. Sul percorso si registrano rallentamenti e blocchi temporanei, con la presenza di numerosi veicoli da corsa e partecipanti. La circolazione è intensificata in diverse zone della città.

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