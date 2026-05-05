Traffico Roma del 05-05-2026 ore 07 | 30

Nella mattinata del 5 maggio 2026, alle 7:30, si sono registrate criticità nel traffico di Roma a causa di un incidente nella galleria della nuova circonvallazione sulla tangenziale est. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti. La chiusura ha causato rallentamenti e code lungo il percorso interessato.

Luceverde Roma sulla tangenziale est chiusa per un incidente la galleria nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni inevitabile la formazione di code che se andiamo a partire da via dei Campi Sportivi code anche in direzione dello Stadio Olimpico tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi trafficata la A24 roma-l'aquila-teramo con code tra 7 minuti di raccordo anulare ed ancora seguire tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e code anche in esterna a Prenestina Tiburtina trafficata la via Flaminia concludi tra il raccordo via dei due punti in...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-05-2026 ore 07:30 STRETTO DI HORMUZ: cosa succede se l’Iran lo chiude Notizie correlate Traffico Roma del 05-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma e Frosinone direzione Roma e a Roma lunghe code ma dovute al traffico intenso sul percorso della A24 dal raccordo anulare alla... Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram; Traffico Roma del 03-05-2026 ore 11:30; Roma – Altro incidente fatale sul GRA: morta una donna, traffico in tilt. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del ... romadailynews.it Traffico Roma del 04-05-2026 ore 18:30Luceverde Roma traffico intenso Vista l'ora sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più ... romadailynews.it Wake N Lake Cable Park Roma. Jorge Ben · Oba, Lá Vem Ela. A mezz’ora dal caos. Uscire da Roma e lasciarsi il traffico alle spalle, le notifiche del telefono spariscono…rimangono il lago, il rumore del cavo e quel momento in cui inizi a scivolare sull’acqua. T - facebook.com facebook