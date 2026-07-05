Il traffico nel Lazio il 5 luglio 2026 alle 17:30 mostra condizioni di traffico intenso, con molte partenze verso le località di villeggiatura. La circolazione è particolarmente congestionata in direzione delle zone di vacanza, con code e rallentamenti su principali arterie stradali. La situazione si presenta complessa nelle ore di punta, soprattutto nel pomeriggio, a causa dell’aumento dei veicoli in transito.

luce verde Lazio Bentrovati Altra giornata di partenze con traffico da bollino rosso questa mattina in particolare verso i luoghi di villeggiatura ad agevolare gli spostamenti in fermo dei mezzi pesanti mezzi pesanti che non potranno circolare fino alle 22 di stasera attenzione se avete in programma un viaggio in aereo è previsto Infatti uno sciopero nazionale del settore di 24 ore che coinvolgerà il personale nel CD terra che alcune compagnie come easyJet e che è cancellato decine di voli Ricordatevi che sono vigenti le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 dalle 18 alle 21 si invita a controllare lo stato del proprio sito dell'enac sul sito della propria compagnia aerea è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-07-2026 ore 17:30

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