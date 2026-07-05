Traffico e file di auto ai Castelli Romani i fan di Ultimo sui punti panoramici per ascoltare il concerto

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sui social network sono comparsi video ironici di persone che si sono appostate in belvedere, terrazze e balconi per ascoltare il concerto 'La Favola per Sempre' di Ultimo anche ai Castelli Romani: "Frascati è il P12". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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