Traffico e file di auto ai Castelli Romani i fan di Ultimo sui punti panoramici per ascoltare il concerto

Sui social network sono comparsi video ironici di persone che si sono appostate in belvedere, terrazze e balconi per ascoltare il concerto 'La Favola per Sempre' di Ultimo anche ai Castelli Romani: "Frascati è il P12". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tycoons Bullied Me At Banquets, My Supreme Ancestor Showed Magic And They Begged For Mercy

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