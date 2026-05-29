Via dei Laghi toro selvatico travolto e ucciso da un’auto | torna l’allarme sicurezza ai Castelli Romani

Un toro selvatico è stato investito e ucciso da un’auto sulla via dei Laghi, al confine tra Nemi, Rocca di Papa e Velletri. La tragedia si è verificata ieri sera, provocando l’interruzione del traffico e la chiusura temporanea della strada. Il sindaco di Nemi ha segnalato l’incidente, evidenziando i rischi legati alla presenza di animali selvatici lungo questa arteria. Nessun altro veicolo o persona è rimasto coinvolto.

Nemi, 29 maggio 2026 – Il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, denuncia l’ennesima tragedia sfiorata nella serata di ieri sulla via dei Laghi, al confine tra Nemi, Rocca di Papa e Velletri. Un enorme toro selvatico, uno di quelli che da anni si aggirano liberamente sulle strade del Parco Regionale dei Castelli Romani insieme alla sempre più invasiva presenza dei cinghiali, ha attraversato improvvisamente la carreggiata causando un violentissimo incidente con un’autovettura in transito. Questa volta a perdere la vita è stato soltanto l’animale. Ferito gravemente nei pressi dell’incrocio di via dei Corsi, il toro si è trascinato fino a via della Radiosa, dove è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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