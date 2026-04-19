Affari in famiglia lo spaccio di madre e figlio ai Castelli Romani

Durante un servizio di controllo nel centro di Velletri, i carabinieri hanno scoperto un’attività di spaccio gestita da una donna di 41 anni e da uno dei suoi figli. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due, nel corso di un’azione che ha coinvolto le forze dell’ordine nei Castelli Romani. I dettagli dell’indagine sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità competenti.