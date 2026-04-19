Affari in famiglia lo spaccio di madre e figlio ai Castelli Romani
Durante un servizio di controllo nel centro di Velletri, i carabinieri hanno scoperto un’attività di spaccio gestita da una donna di 41 anni e da uno dei suoi figli. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due, nel corso di un’azione che ha coinvolto le forze dell’ordine nei Castelli Romani. I dettagli dell’indagine sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità competenti.
Un’attività di spaccio a conduzione familiare nel cuore di Velletri. È quanto emerso durante un servizio di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di Velletri, che ha portato all'arresto di una donna di 41 anni e di uno dei suoi figli.Il controllo e il blitzL'indagine.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al via la rassegna “Fede e Bellezza” promossa dal Sistema Castelli RomaniPoiché gli studi storici collocano la nascita di Palestrina con pari probabilità nel 1525 o nel 1526, il 2026 rappresenta a pieno titolo un anno...
Leggi anche: Colpo in villa ai Castelli romani: rubati gioielli e armi