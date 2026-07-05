Traffici portuali nei primi 5 mesi +5,3%

Nei primi cinque mesi dell’anno, il traffico portuale è aumentato del 5,3%, con 11 milioni di tonnellate movimentate. A maggio, sono state movimentate 2.451.885 tonnellate, con un incremento del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Il volume complessivo del traffico portuale si mantiene in crescita.

Continua il momento positivo del porto di Ravenna. Dopo un mese di maggio chiuso con 2.451.885 tonnellate movimentate, in crescita del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2025, i primi cinque mesi dell’anno raggiungono 11.718.941 tonnellate, quasi 587 mila in più rispetto al 2025 (+5,3%). Le prime stime indicano che anche giugno conferma il trend, con oltre 2,4 milioni di tonnellate movimentate e una crescita del 10,6%, portando il totale del primo semestre a 14,1 milioni di tonnellate, pari a un incremento del 6,1% sullo stesso periodo dello scorso anno. L’andamento positivo interessa la maggior parte dei comparti. Le merci secche continuano a rappresentare la quota principale dei traffici e crescono rispetto ai primi cinque mesi del 2025, mentre i prodotti liquidi fanno segnare un aumento ancora più marcato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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GLI EFFETTI DEI BOMBARDAMENTI SUL PORTO DI NAPOLI

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