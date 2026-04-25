Nel primo trimestre del 2026, EssilorLuxottica ha registrato un fatturato di 7,1 miliardi di euro, con una crescita del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha confermato i dati pubblicati, evidenziando un andamento positivo nei primi tre mesi dell’anno. La compagnia continua ad espandersi, mantenendo un ritmo di crescita stabile nel settore degli occhiali e delle lenti.

Come riferito dalla stessa azienda, i risultati di EssilorLuxottica nel primo trimestre 2026 sono stati pari a 7,1 miliardi di euro. Si tratta di un aumento del 4,1% a cambi correnti, e del 10,8% a cambi costanti rispetto al Q1 dell’anno precedente. A segnare questa crescita il segmento Professional Solutions. Che registra +3,9%, grazie agli ottici indipendenti e ai programmi di partnership e dai key account, per raggiungere 3,3 miliardi di euro. Nel settore montature è Ray-Ban a dare un forte impulso alla crescita. “Con l’aumento esponenziale degli AI glasses e una buona performance anche nel business tradizionale, con una crescita a doppia cifra sia nel sole sia nel vista”, spiega l’azienda.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - EssilorLuxottica continua a crescere: +4,1% nei primi tre mesi

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