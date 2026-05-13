Cina investimenti nel settore ferroviario in aumento del 3,2% nei primi 4 mesi

Nei primi quattro mesi del 2026, gli investimenti nel settore ferroviario in Cina sono aumentati del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati forniti dall’operatore ferroviario nazionale. La costruzione di nuove linee ferroviarie ha continuato a progredire, senza variazioni significative rispetto ai mesi precedenti. La crescita degli investimenti evidenzia un impegno costante nel potenziamento della rete ferroviaria cinese.

Zes Unica, intesa Governo-Bei: più credito e investimenti. Sbarra: Passo importante per la crescita del Sud M.O., Mattarella a Herzog: stop guerra permanente, inaccettabili attacchi a Unifil Nel periodo gennaio-aprile, tali investimenti nel settore ferroviario hanno raggiunto i 200,8 miliardi di yuan (circa 29,34 miliardi di dollari), secondo i dati della China State Railway Group Co., Ltd. Nella prossima fase, la società porterà pienamente avanti i principali progetti ferroviari previsti dal 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha affermato l’operatore. La società promuoverà in modo ordinato la pianificazione e la costruzione delle ferrovie, intensificando gli sforzi per realizzare un sistema ferroviario moderno secondo standard di livello mondiale e fornendo un solido sostegno allo sviluppo di alta qualità del Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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