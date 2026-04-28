Dimagrire sì ma senza perdere tono | cosa succede davvero con il semaglutide
Una donna di 49 anni ha iniziato da tre mesi un trattamento con semaglutide per perdere peso. In questo periodo ha perso quasi sei chili e ha notato una riduzione della sensazione di fame. Il farmaco è stato prescritto con l'obiettivo di dimagrire, e i risultati sono stati monitorati nel tempo. La paziente ha riferito di aver riscontrato un calo dell’appetito durante il trattamento.
C ara dottoressa, ho 49 anni e da tre mesi sto prendendo semaglutide per dimagrire. Ho perso quasi sei chili e la fame è davvero diminuita. Ma ultimamente mi sento meno tonica, mi stanco prima e ho letto che questi farmaci possono far perdere il muscolo. Come devo mangiare per non arrivare alla fine del percorso più magra ma anche più debole e “molle”?. Dieta antirughe dopo i 40: i cibi che proteggono la pelle X Perdita di peso e perdita muscolare: un equivoco da chiarire. Che tu te lo stia chiedendo adesso, a tre mesi dall’inizio, è già una buona notizia, sarebbe stato ancora meglio se ti avessero guidato fin dall’inizio. Partiamo da un equivoco molto diffuso.🔗 Leggi su Iodonna.it
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