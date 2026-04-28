Una donna di 49 anni ha iniziato da tre mesi un trattamento con semaglutide per perdere peso. In questo periodo ha perso quasi sei chili e ha notato una riduzione della sensazione di fame. Il farmaco è stato prescritto con l'obiettivo di dimagrire, e i risultati sono stati monitorati nel tempo. La paziente ha riferito di aver riscontrato un calo dell’appetito durante il trattamento.

C ara dottoressa, ho 49 anni e da tre mesi sto prendendo semaglutide per dimagrire. Ho perso quasi sei chili e la fame è davvero diminuita. Ma ultimamente mi sento meno tonica, mi stanco prima e ho letto che questi farmaci possono far perdere il muscolo. Come devo mangiare per non arrivare alla fine del percorso più magra ma anche più debole e “molle”?. Dieta antirughe dopo i 40: i cibi che proteggono la pelle X Perdita di peso e perdita muscolare: un equivoco da chiarire. Che tu te lo stia chiedendo adesso, a tre mesi dall’inizio, è già una buona notizia, sarebbe stato ancora meglio se ti avessero guidato fin dall’inizio. Partiamo da un equivoco molto diffuso.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dimagrire sì, ma senza perdere tono: cosa succede davvero con il semaglutide

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