Paul Seixas ha annunciato la sua partecipazione al Tour de France 2026, confermando la sua presenza sulla celebre corsa ciclistica. La scelta di affrontare questa competizione rappresenta un passo importante per il ciclista, che si prepara a confrontarsi con alcuni tra i percorsi più impegnativi del mondo. La presenza di Seixas è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla sua strategia o obiettivi specifici.

Il dado è tratto: Paul Seixas sarà tra i protagonisti del Tour de France 2026, scegliendo di misurarsi subito con il palcoscenico più esigente del ciclismo mondiale. Una decisione che arriva al culmine di una prima parte di stagione brillante e che certifica la fiducia totale della Decathlon CMA CGM nei confronti del suo talento più precoce. Non si tratta di una semplice partecipazione “di passaggio”. Il giovane francese, appena diciannovenne, ha chiarito senza ambiguità le sue intenzioni, lasciando intendere che l’approccio sarà tutt’altro che prudente: “ Sono molto felice di poter annunciare la mia partecipazione al Tour – ha dichiarato – Non è proprio nella mia mentalità e nemmeno nel mio modo di concepire il ciclismo l’idea di partire giusto per fare esperienza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Paul Seixas lancia la sfida e sarà sulle strade della Grande Boucle

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