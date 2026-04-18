Paul Seixas verso il Tour de France 2026? Al 90% ci sarà

Da sport.quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclista potrebbe partecipare al Tour de France del 2026, con una probabilità stimata del 90%. La notizia è stata diffusa in un comunicato ufficiale e segue le voci di un suo possibile coinvolgimento nella prossima edizione della famosa gara francese. La decisione definitiva dipenderà dagli ultimi accordi e dalle condizioni fisiche del corridore. La presentazione ufficiale del percorso è prevista per la fine di aprile.

Roma, 18 aprile 2026 – Quando per uno sportivo scende in piazza il Presidente della Repubblica, si capisce che la questione è seria e sfora in altri ambiti: è il caso di Emmanuel Macron, che si sarebbe speso per Paul Seixas e per la sua permanenza alla Decathlon CMA CGM  a dispetto delle sirene di mercato come, anni fa, fece per Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain (prima del passaggio del bomber al Real Madrid ). Il ciclomercato e i suoi meandri diranno cosa accadrà, ma intanto un intero Paese sogna la presenza del nuovo enfant prodige del ciclismo transalpino al Tour de France 2026: sogno che potrebbe assumere i contorni della realtà. Seixas verso il Tour de France 2026? .🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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