Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, una frazione di 168 chilometri da Tarragona a Barcellona. La corsa si è conclusa con un circuito finale che prevedeva tre salite al Montjuic.

Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, la frazione da Tarragona a Barcellona di 168 chilometri, caratterizzata da un circuito finale con tripla scalata al Montjuic. Il corridore della UAE Team Emirates ha preceduto il compagno di squadra Tadej Pogacar, che ha esultato con lui al traguardo, e il capitano della Red Bull Bora Hansgrohe Remco Evenepoel. Quarta piazza per Jonas Vingegaard, che resta in maglia gialla con 6 secondi di vantaggio su Pogacar e 15 su Evenepoel. Staccati di tre secondi gli altri uomini di classifica. Domani è in programma la terza tappa della Grande Boucle, l’ultima in terra spagnola, la frazione di media montagna di 195 chilometri da Granollers a Les Angles. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, a Del Toro la seconda tappa

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Tour de France 2026 | Lineup

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