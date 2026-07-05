Tour de France seconda tappa | vince Del Toro Vingegaard resta in giallo
Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, che si è corsa tra Tarragona e Barcellona. La squadra UAE Emirates-XRG ha ottenuto una doppietta, con Pogacar che nell’ultimo chilometro ha mantenuto la posizione e impedito contrattacchi. Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla dopo questa frazione. La tappa si è conclusa con il successo del corridore messicano, mentre il danese conserva la leadership generale.
Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates-XRG, con Pogacar che nell’ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Remco Evenepoel della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla., La UAE Emirates risponde al successo inaugurale della Visma-Lease a Bike: nella seconda tappa è doppietta Del Toro-Pogacar a Barcellona. I 168.5 chilometri con partenza da Tarragona si aprono con tre uomini che evadono dal gruppo: Alex Molenaar (Caja Rural - Seguros RGA), Felix Engelhardt (JayCo-AlUla) e Frank van der Broek (Picnic-PostNL). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
ROMAIN GREGOIRE VINCE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO DI SVIZZERA! POGACAR IN CONTROLLO
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