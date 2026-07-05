Tour de France seconda tappa | vince Del Toro Vingegaard resta in giallo

Notizia in breve

Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, che si è corsa tra Tarragona e Barcellona. La squadra UAE Emirates-XRG ha ottenuto una doppietta, con Pogacar che nell’ultimo chilometro ha mantenuto la posizione e impedito contrattacchi. Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla dopo questa frazione. La tappa si è conclusa con il successo del corridore messicano, mentre il danese conserva la leadership generale.