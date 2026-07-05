Un aereo Delta proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante l'atterraggio all'aeroporto di Chicago Midway, causando panico tra i presenti. Nessun ferito è stato segnalato. L'incidente è avvenuto durante i festeggiamenti del 4 luglio. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Un volo Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Chicago Midway. A riferirlo è stata la stessa compagnia aerea in un comunicato rilanciato dalla Cnn. Secondo l'audio delle comunicazioni con la torre di controllo, pubblicato da Atc.com, il pilota del volo Delta 1076 ha avvertito il controllore del traffico aereo subito dopo l'impatto. «Abbiamo appena sentito il botto sull'aereo», avrebbe riferito, precisando che il velivolo si trovava a circa 200 piedi di quota. Atterraggio regolare e aereo sotto ispezione Il controllore di volo ha risposto di aver ricevuto numerose segnalazioni analoghe nel corso della serata e di aver già informato le autorità cittadine. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Paura a Chicago durante i festeggiamenti per il 4 Luglio: aereo Delta urta un fuoco d'artificio in atterraggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paura in Nepal: aereo prende fuoco durante l’atterraggio a Kathmandu, 288 persone evacuateUn incendio si è sviluppato a bordo di un Airbus A330 della Turkish Airlines durante le operazioni di atterraggio a Kathmandu, in Nepal.

Aereo partito da Venezia urta un palo ed un camion durante l’atterraggio: indagini in corsoUn volo partito da Venezia è stato coinvolto in un incidente durante l’atterraggio a Newark Liberty.

Argomenti più discussi: Lionel Richie, paura sul palco: malore e stop al concerto, cosa è successo; Paura a Chicago durante i festeggiamenti per il 4 Luglio: aereo Delta urta un fuoco d'artificio in atterraggio; Schegge di paura su Sky Cinema Suspence.

Paura a Chicago durante i festeggiamenti per il 4 Luglio: aereo Delta urta un fuoco d'artificio in atterraggioUn volo Delta Airlines proveniente da Atlanta ha urtato un fuoco d'artificio durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Chicago Midway. A riferirlo è stata la stessa compagnia ... gazzettadelsud.it

Locali di Chicago, quali sono alcuni posti interessanti in città che i turisti di solito si perdono? reddit