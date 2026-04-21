Varcaturo furto alle prime luci dell’alba in una gastronomia

Alle prime luci dell’alba, in una zona residenziale, un gruppo di persone ha raggiunto una gastronomia a bordo di un’auto nera. Con strumenti come un piede di porco e una flex, sono entrati nel negozio e hanno portato via merce in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo di furto.

Arrivano a bordo di un'auto nera alle prime luci dell’alba. Piede di porco e flex e pochi minuti per mettere a segno il colpo. Siamo in via Ripuaria a Varcaturo, Maggio Cucina ha aperto da circa due mesi, ma alle sei del mattino banditi scatenati hanno fatto irruzione nell’attività per rubare. Secondo il titolare un colpo studiato da chi conosceva l’attività. Ad intervenire i Carabinieri allertati dal vicinato. Dalle immagini di videosorveglianza i minuti del furto. Alcuni passanti si sono resi conto di quanto stava accadendo, così i malviventi hanno lanciato in strada quel che hanno trovato dai bidoni della spazzatura. Un furto he riaccende i riflettori sul tema sicurezza in fascia costiera.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Varcaturo, furto alle prime luci dell’alba in una gastronomia Varcaturo, furto alle prime luci dell'alba in una gastronomia Notizie correlate I delfini accompagnano gli ormeggiatori del porto alle prime luci dell'alba (VIDEO)Dopo l'ultimo avvistamento un paio di settimane fa, il 15 febbraio, i delfini tornano a farsi vedere nel Golfo. Dalla notte alle prime luci dell'alba, tre auto in fiamme: vigili del fuoco a lavoroFASANOOSTUNI - Le ultime ore hanno visto i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni impegnati nello spegnimento di due incendi che hanno...