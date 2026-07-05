Torna la Scarpinata delle Fornaci–Memorial Enzo Magnani
Venerdì 10 luglio si svolgerà la seconda edizione della Scarpinata delle Fornaci – Memorial Enzo Magnani, evento podistico organizzato dalla ASD Silvano Fedi e approvato dal Comitato UISP di Pistoia. La corsa segue il successo della prima edizione e si terrà in un percorso che attraversa le Fornaci. La manifestazione coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.
Pistoia, 5 luglio 2026 – Dopo il positivo riscontro della passata edizione, venerdì 10 luglio torna la Scarpinata delle Fornaci – Memorial Enzo Magnani, appuntamento podistico organizzato dalla ASD Silvano Fedi sotto l'egida del Comitato UISP di Pistoia. La manifestazione propone una gara competitiva di 10 chilometri affiancata da una ludico-motoria di 4,5 e 10 chilometri, con ritrovo e partenza dal Circolo ARCI Le Fornaci, nel quartiere omonimo alla periferia di Pistoia. La gara rappresenta anche un'occasione per valorizzare uno dei più importanti punti di aggregazione sociale della città. Il Circolo Arci Le Fornaci, recentemente rinnovato, dispone di ampi spazi interni ed esterni e durante tutto l'anno ospita un ricco calendario di iniziative dedicate a persone di ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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