Torna la Scarpinata delle Fornaci–Memorial Enzo Magnani

Notizia in breve

Venerdì 10 luglio si svolgerà la seconda edizione della Scarpinata delle Fornaci – Memorial Enzo Magnani, evento podistico organizzato dalla ASD Silvano Fedi e approvato dal Comitato UISP di Pistoia. La corsa segue il successo della prima edizione e si terrà in un percorso che attraversa le Fornaci. La manifestazione coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.