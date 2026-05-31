Podismo a Porto Ercole Agonismo e passione Torna la ’Scarpinata’

A Porto Ercole torna la tradizionale corsa podistica “Scarpinata”, che celebra mezzo secolo di attività. La competizione, nota per la sua lunga storia e il forte legame con il territorio, riprende dopo un periodo di pausa. La gara rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di corsa toscani e richiama partecipanti di diverse età. L’evento si svolge lungo percorsi che attraversano zone di interesse paesaggistico e storico della zona.

Mezzo secolo di corsa, passione e storia legata a doppio filo al territorio. Un traguardo storico per una classica senza tempo del podismo toscano che taglia un traguardo prestigioso. Oggi, le strade e i suggestivi sentieri di Porto Ercole ospiteranno la cinquantesima edizione della celebre Scarpinata dei Forti Spagnoli. La manifestazione, sapientemente organizzata dall’ Atletica Costa d’Argento sotto la guida del referente Jacopo Boscarini, celebra quest’anno le sue vere e proprie nozze d’oro con lo sport della Maremma. L’evento rappresenta da sempre una delle tappe più attese, affascinanti e partecipate del circuito Corri nella Maremma, capace di richiamare atleti da ogni parte della regione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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