torna la scarpinata nel verde di figline

La 47ª edizione della Scarpinata nel Verde di Figline si terrà domenica 7 giugno, con partenza libera a partire dalle 7 del mattino. Si tratta di una manifestazione podistica che coinvolge partecipanti di tutte le età, offrendo un percorso nel verde della zona. La corsa, ormai arrivata alla sua 47ª edizione, è una delle più longeve del territorio pratese. L'evento è aperto a tutti e si svolge senza una partenza obbligatoria.

Prato, 5 giugno 2026 – Torna uno degli appuntamenti più longevi e significativi del podismo pratese. Domenica 7 giugno si svolgerà infatti la 47ª Scarpinata nel Verde di Figline, manifestazione ludico-motoria aperta a tutti con partenza libera dalle ore 7.30 alle 8.30. L'evento, organizzato dalla ASD 29 Martiri di Figline sotto l'egida del Comitato UISP di Prato e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato, propone percorsi non competitivi di 13, 10 e 9 chilometri, oltre a un tracciato ridotto di 5 chilometri dedicato ai camminatori e a quanti desiderano vivere una mattinata all'aria aperta. La Scarpinata nel Verde rappresenta molto più di una semplice corsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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