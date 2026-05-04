Scudetto Inter fuochi d’artificio e fumogeni | in migliaia in Duomo per la vittoria

A Milano, migliaia di tifosi si sono radunati in piazza Duomo per celebrare la vittoria dello scudetto dell’Inter. Durante i festeggiamenti sono stati accesi fumogeni e fuochi d’artificio, creando un’atmosfera di grande entusiasmo. La piazza era affollata e rumorosa, con persone che si sono riversate per condividere la gioia della conquista. La celebrazione è durata diverse ore, attirando anche curiosi e passanti.

A Milano, in piazza Duomo, migliaia di tifosi interisti hanno festeggiato la vittoria dello scudetto tra fumogeni e fuochi d’artificio. Il titolo, il 21esimo della squadra nerazzurra, è stato conquistato in seguito alla vittoria per 2-0 contro il Parma.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scudetto Inter, fuochi d’artificio e fumogeni: in migliaia in Duomo per la vittoria San Siro intona i cori per #Pio #Shorts Notizie correlate Festa Inter, i fuochi d'artificio in piazza DuomoLa grande festa nerazzurra si fa anche con i fuochi d'artificio: questi sono quelli scoppiati in piazza Duomo. Inter, la festa scudetto in piazza Duomo: distesa nerazzurra, cori e fumogeni | VideoEsplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21esimo scudetto da parte dell’Inter. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milano in festa: piazza Duomo nerazzurra per il 21° scudetto dell'Inter; Inter campione d’Italia, da San Siro al Duomo la notte di festa dei tifosi - Video; In piazza Duomo esplode la festa per l'Inter: in migliaia tra fuochi d'artificio, bandiere e cori per lo scudetto; Scudetto Inter, i caroselli dei tifosi nel cuore di Milano: I campioni d'Italia siamo noi. Festa scudetto Inter a Milano, i tifosi in piazza Duomo: Siamo campioni d’Italia, milanisti state a casaL’Inter ha vinto il ventunesimo scudetto della storia nerazzurra. Dopo la vittoria, migliaia di tifosi si sono radunati in piazza Duomo con bandiere, fuochi d’artificio e striscioni per i festeggiamen ... fanpage.it Milano, i tifosi dell'Inter festeggiano il 21esimo scudetto a Piazza Duomo(LaPresse) Esplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21° scudetto da parte dell'Inter. Migliaia di tifosi si sono riversati in Piazza Duomo, trasformata in una distesa ... ilmattino.it Complimenti all' #Inter e ai suoi tifosi per lo #Scudetto 2025/2026. #Inter21 x.com Oggi il risveglio è dolcissimo... #Inter #InterDipendenza #Amala #Scudetto #Campioni - facebook.com facebook