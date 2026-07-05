A Torino, migliaia di residenti marocchini hanno acceso fuochi d'artificio e petardi a livello umano per celebrare il passaggio della squadra ai quarti di finale dei Mondiali negli Stati Uniti. La manifestazione si è svolta in modo organizzato, con persone che hanno partecipato in strada, creando un clima di festa. Non sono stati segnalati incidenti o interventi delle forze dell'ordine durante l'evento.

Un’organizzazione meticolosa quella messa in campo da migliaia di residenti marocchini per festeggiare il passaggio ai quarti dei mondiali che si stanno disputando negli Stati Uniti. Ieri sera, infatti, il Marocco ha beffato il Canada rifilandole un 3 a 0 che ha consentito ai tifosi della squadra africana di mettere a ferro e fuoco la città. In particolare si sono concentrati nella zona Barriera di Milano, il quartiere simbolo della comunità marocchina regalando scene da guerriglia urbana, con fuochi d’artificio e petardi lanciati ad altezza uomo e sulle macchine. Un tema che, fin dagli scorsi giorni, ha comportato l’attenzione dei nostri apparati di sicurezza, consapevoli del rischio generato dalla forte presenza di marocchini, così come di egiziani soprattutto nel nord italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - A Torino fuochi d'artificio e petardi ad altezza uomo per festeggiare il Marocco

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