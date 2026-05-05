Tiro a volo ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo atto

Durante le qualificazioni dello skeet della tappa di Coppa del Mondo in corso ad Almaty, in Kazakistan, Gabriele Rossetti si è posizionato al secondo posto con il punteggio ottenuto sui 125 piattelli, assicurandosi così un posto nella finale individuale maschile. La competizione vede coinvolti atleti provenienti da diversi paesi, e Rossetti ha raggiunto questa qualificazione dopo aver superato le fasi preliminari.

Anche nella finale individuale maschile dello skeet ci sarà un azzurro nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: Gabriele Rossetti è secondo al termine dei 125 piattelli delle qualificazioni. Benissimo anche Erik Pittini, quinto, il quale però era in gara soltanto per i punti del ranking. Al termine dei 125 piattelli delle qualificazioni in tre chiudono a quota 124: primo è il danese Emil Kjeldgaard Petersen, che precede l’azzurro Gabriele Rossetti, secondo, ed il finlandese Eetu Kallioinen, terzo. A quota 123 chiude l’altro danese Jesper Hansen, quarto, mentre è quinto l’azzurro Erik Pittini, che non potrà disputare la finale in quanto iscritto alla gara soltanto per i punti del ranking.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo atto Notizie correlate Tiro a volo, Martina Bartolomei approda in finale nello skeet ad AlmatyCi sarà un’azzurra in finale nello skeet femminile nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo ad Almaty, in Kazakistan: Martina Bartolomei... Leggi anche: Tiro a volo: Rossetti in lizza per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Almaty. Percorso netto per Pittini Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tiro a volo: Rossetti in lizza per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Almaty. Percorso netto per Pittini; Almaty: le scelte azzurre di skeet e trap per la seconda prova di Coppa del Mondo in Kazakistan; Coppa del Mondo Skeet, Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali; Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurri. Tiro a volo, ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo attoAnche nella finale individuale maschile dello skeet ci sarà un azzurro nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad ... oasport.it Tiro a volo: Rossetti in lizza per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Almaty. Percorso netto per PittiniLa giornata perfetta di Erik Pittini. L’azzurro si è reso artefice di un percorso netto in occasione della prima fase dedicata alle qualifiche della ... oasport.it Ad Almaty (KAZ) si è appena concluso il primo giorno di qualificazioni della gara di Skeet Individuale della Coppa del Mondo ISSF Ottimo avvio di gara per Gabriele Rossetti al maschile, andato a riposo con 74/75, e Martina Bartolomei al femminile, che d - facebook.com facebook Una mira infallibile! Il nostro Gabriele Rossetti non sbaglia un colpo! #ItaliaTeam @fitavstampa x.com