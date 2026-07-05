TFA Sostegno XI ciclo Gilda critica la distribuzione dei posti | Troppi nella secondaria di II grado rischio specializzazioni senza sbocchi

La distribuzione dei circa 30 mila posti autorizzati per l’XI ciclo del TFA Sostegno suscita perplessità nella Gilda degli Insegnanti. A evidenziarle è Simone Craparo, che giudica sorprendente soprattutto il numero di posti destinati alla scuola secondaria di secondo grado. Dei posti autorizzati, oltre 9 mila riguardano infatti la secondaria di secondo grado, nonostante il fabbisogno inizialmente comunicato dal Ministero fosse pari a zero. “Siamo rimasti tutti stupiti da questi numeri, perché nel fabbisogno iniziale per la scuola secondaria di secondo grado c’era la cifra zero”, osserva Craparo. Secondo il dirigente sindacale, la diversa ripartizione sarebbe legata alle richieste formulate dagli atenei. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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