TFA Sostegno XI ciclo perché ci sono oltre 9 mila posti nella secondaria di II grado? La Gilda | Scelta delle università ma il fabbisogno era diverso

Oltre 9 mila posti sono stati autorizzati per il TFA Sostegno nel secondo ciclo di istruzione, suscitando dubbi tra i candidati. La Gilda ha spiegato che questa scelta delle università non riflette il reale fabbisogno di docenti di sostegno nella secondaria di secondo grado. La decisione ha creato confusione tra chi si prepara al concorso, con alcuni che chiedono chiarimenti sui criteri di assegnazione.

L’elevato numero di posti autorizzati per il TFA Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado continua a suscitare interrogativi tra gli aspiranti docenti. Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti, distingue tra il fabbisogno individuato dal Ministero dell’Istruzione e la successiva programmazione effettuata dalle università. Il sindacalista ha spiegato che il primo documento diffuso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito indicava esclusivamente il fabbisogno di docenti specializzati necessario al sistema scolastico. “La prima nota che abbiamo visto riguarda i fabbisogni: è il Ministero dell’Istruzione e del Merito che determina quanti docenti specializzati servono alla scuola italiana”, spiega. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tfa Sostegno XI ciclo: 30.241 posti, prove dal 14 al 17 luglio. Tutte le info utili

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: TFA Sostegno XI ciclo: 9.148 posti per la secondaria di II grado (il 30% del totale), ecco dove sono distribuiti. I numeri per regione e università

TFA sostegno XI ciclo, le Università hanno chiesto posti anche per la secondaria II grado: ecco dove [AGGIORNATO]Le università hanno richiesto un aumento dei posti disponibili per il XI ciclo del TFA sostegno, includendo anche le classi di concorso per la scuola...

Temi più discussi: TFA Sostegno XI ciclo: al via le selezioni. Pubblicato il decreto con date e posti disponibili; TFA Sostegno XI ciclo 2025/2026: pubblicato il bando di ammissione; Pubblicato il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, XI ciclo del TFA per il sostegno al via; TFA sostegno XI ciclo: BANDI pubblicati, entro il 13 luglio preselettiva sì o no [AGGIORNATO].

Con la pubblicazione del decreto che autorizza l'XI ciclo del TFA Sostegno prende il via una nuova procedura di specializzazione destinata ai futuri docenti di sostegno. Le regole di accesso, spiega Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli I… x.com

TFA Sostegno XI ciclo: 30.241 posti autorizzati, ecco i numeri per grado. Prove dal 14 al 17 luglio. Scarica DECRETO e ALLEGATO A [PDF]Finalmente è arrivato il via libera ufficiale. Dopo un’attesa che si è protratta per settimane, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiuso il decreto ministeriale che autorizza l'avvio del ... orizzontescuola.it

TFA, l’Università Campus Bio-Medico di Roma attiva i percorsi Specializzazione per il sostegno didattico – Percorsi abilitanti per docenti XI CICLO A.A. 2025-2026Con la pubblicazione del decreto ministeriale per l’XI ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno didattico, l’Università Campus Bio-Medico di Roma entra ufficialmente nel sistema nazional ... adnkronos.com