Carlos Tevez ha commentato pubblicamente la stagione della Juventus, definendola disastrosa e sottolineando che la squadra non è riuscita a qualificarsi in Champions League. Ha inoltre espresso giudizi critici su alcune scelte tecniche, citando come esempio il lavoro di alcuni allenatori. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un'intervista, senza riferimenti a nomi specifici di allenatori o altre figure coinvolte.

Carlos Tevez non è noto per temere di dire cosa pensa. L'Apache, protagonista due anni con la Juventus, ha parlato esplicitamente della situazione dei bianconeri non risparmiando critiche: "Ho osservato l'annata disastrosa della Juventus, che non è andata nemmeno in Champions League. Dovranno utilizzare un altro anno per l'ennesima ricostruzione" ha detto l'argentino. E poi la stoccata: "A me Spalletti non piace. Non lo trovo un allenatore sanguigno, a me piace chi ha il sangue bollente". Tipo? "Conte. Conte è il migliore allenatore che ho avuto. Mi è piaciuto molto anche lavorare con Allegri, però a volte è un po' troppo difensivo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'attacco frontale di Tevez: "Disastro Spalletti, a me non piace. Conte invece..."

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