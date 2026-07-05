Tevez promuove Conte ct dell’Italia | Farebbe bene già da subito

Carlitos Tevez ha commentato la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, definendola assurda. L’ex calciatore ha anche espresso fiducia in Antonio Conte, sostenendo che sarebbe l’allenatore ideale per ripartire subito. Tevez si trovava ai sedicesimi del torneo, durante la partita tra Argentina e Capo Verde, vinta 3-2 dall’Albiceleste. In poche parole, ha sottolineato che l’ex tecnico della nazionale italiana potrebbe portare risultati positivi fin da subito.

Carlitos Tevez era presente ai sedicesimi dei Mondiali nel match tra Argentina e Capo Verde, vinto 3-2 dall’Albiceleste. E concedendosi ai media per pochi secondi, ha dichiarato che trova assurdo che l’ Italia non si sia qualificata e che Antonio Conte sarebbe l’uomo giusto con cui ripartire. Gli Azzurri hanno infatti mancato la terza qualificazione ai Mondiali consecutiva, perdendo ai playoff, stavolta con la Bosnia. Sarebbero finiti nel girone di Svizzera, Canada e Qatar, con buone possibilità di essere almeno una delle migliori terze, con tutto il rispetto per le avversarie. Tevez sponsorizza Conte come prossimo ct dell’Italia. “ È incredibile che l’Italia non sia qui, l’avete finalmente scelto il ct? Antonio Conte tutta la vita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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