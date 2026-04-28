Tessera Sanitaria nuova truffa via email | come funziona

Negli ultimi giorni è stata segnalata una nuova campagna di phishing che utilizza il nome del Ministero della Salute per ingannare i cittadini e ottenere i loro dati personali. La truffa si svolge attraverso email che sembrano ufficiali, invitando gli utenti a cliccare su link o fornire informazioni sensibili. Le autorità hanno avviato indagini per contrastare questa attività fraudolenta e proteggere gli utenti.

Negli ultimi giorni è stata segnalata una nuova campagna di phishing che sfrutta impropriamente il nome del Ministero della Salute per sottrarre dati personali ai cittadini. L’allarme arriva anche dalla pagina ufficiale “Agente Lisa” della Polizia di Stato, che invita a prestare massima attenzione e a non cliccare su link sospetti. Come funziona la truffa della Tessera Sanitaria. Il meccanismo è semplice ma molto efficace: gli utenti ricevono una email che segnala la presunta scadenza della Tessera Sanitaria e invita a procedere rapidamente al rinnovo online. Nel messaggio viene spesso indicato che l’operazione può essere completata in pochi minuti, con l’obiettivo di evitare disservizi legati al Servizio Sanitario Nazionale.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Tessera Sanitaria, nuova truffa via email: come funziona Notizie correlate Leggi anche: False email sul rinnovo della tessera sanitaria, la nuova truffa online Tessera sanitaria, occhio alla nuova truffa: l’allerta del ministero della Salute sulle false emailIl Ministero della Salute lancia un avviso urgente: stanno circolando email fraudolente che usano indebitamente il nome del dicastero per ingannare i... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Finto rinnovo della tessera sanitaria, nuova truffa online: ecco come funziona e cosa si rischia; Va rinnovata: la truffa sulla tessera sanitaria che continua a colpire gli italiani; Torna la truffa della tessera sanitaria: attenzione alle email di phishing inviate dal (falso) ministro della Salute; False email dal ministero della Salute chiedono dati personali: Sono tentativi di truffa. Come funziona la nuova truffa del rinnovo Tessera SanitariaNegli ultimi giorni è stata segnalata una nuova, insidiosa campagna di phishing che sfrutta impropriamente il nome del Ministero della Salute. Come riportato dalla pagina ... ilmattino.it Falsa email di rinnovo della tessera sanitaria, è una truffa che ruba tutti i datiNuovo allarme phishing sulla tessera sanitaria. Ecco come riconoscere i falsi portali governativi e proteggere i propri dati dai truffatori ... quifinanza.it #attentialletruffe Circolano false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. È arrivata anche a me Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e se facebook Spese mediche con tessera sanitaria, gli scontrini non servono: nuove regole per le detrazioni 730 x.com