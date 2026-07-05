Un uomo di 76 anni si è accasciato in acqua durante un pomeriggio in spiaggia a Bellaria-Igea Marina. Nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto sul posto. I bagnanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La spiaggia si è subito riempita di persone che osservavano la scena.

Un pomeriggio di relax in spiaggia si è trasformato in tragedia a Bellaria-Igea Marina, dove un turista di 76 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. L’episodio si è verificato intorno alle 19 di sabato nello specchio di mare antistante il Bagno 83 “Solaria Beach”, interrompendo bruscamente una normale giornata estiva. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava passeggiando in acqua quando si è improvvisamente accasciato, con il malore che sarebbe stato ricondotto a cause naturali. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il 76enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul posto hanno tentato le manovre di emergenza, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terrore in spiaggia, uomo si accascia in acqua e muore di fronte i bagnanti

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