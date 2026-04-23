Negli ultimi mesi si è assistito a un cambio di rotta nelle strategie di approvvigionamento di terre rare, risorse fondamentali per molte industrie. L’Europa punta a ridurre la dipendenza dalla Cina, che finora ha avuto un ruolo dominante nel settore, e si rivolge sempre più al Brasile, paese che sta assumendo un ruolo crescente nella produzione e fornitura di questi materiali. La tendenza si inserisce nel quadro di un modello statunitense che sta influenzando le scelte di molte nazioni.

La filosofia è sempre stata quella, tagliare i ponti con la Cina, padrona sempre meno assoluta delle terre rare sparse per il globo, il nuovo metro di misura della competitività. Per gli Stati Uniti è sempre stato un imperativo, inconcepibile dipendere dalle miniere del Dragone, dominus delle materie critiche con una quota tra il 70 e il 90% tra estrazione e raffinazione. Un modello che, nel tempo, ha fatto scuola, contagiando anche la stessa Europa. Il copione è un po’ lo stesso, tessere accordi con Paesi terzi e fuori dall’orbita cinese per creare una rete di approvvigionamenti libera dalle catene di Pechino. E, ancora una volta, la strada di Washington si incontra con quella del Brasile.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meno Cina, più Brasile. Il modello americano delle terre rare che piace all’Europa

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