terre di cultura e gastronomia ma nessuno le sa valorizzare

Notizia in breve

Forza Italia segnala un deficit nei servizi culturali e turistici nel comprensorio ceramico reggiano. Secondo il coordinatore locale e un consigliere provinciale, ci sono carenze nel valorizzare le terre di cultura e gastronomia della zona. La denuncia riguarda un vuoto nei servizi offerti al pubblico e ai visitatori, evidenziando una mancanza di iniziative e strutture adeguate per promuovere il patrimonio locale.