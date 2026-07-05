Terre di cultura e gastronomia Ma nessuno le sa valorizzare
Forza Italia segnala un deficit nei servizi culturali e turistici nel comprensorio ceramico reggiano. Secondo il coordinatore locale e un consigliere provinciale, ci sono carenze nel valorizzare le terre di cultura e gastronomia della zona. La denuncia riguarda un vuoto nei servizi offerti al pubblico e ai visitatori, evidenziando una mancanza di iniziative e strutture adeguate per promuovere il patrimonio locale.
Forza Italia denuncia il " vuoto culturale nei servizi per il pubblico e per i turisti nel comprensorio ceramico reggiano ". A segnalare alcuni problemi sono Alessandro Mattioli (foto), coordinatore Fi del comprensorio ceramiche e Giuseppe Pagliani (consigliere provinciale). Mattioli e Pagliani affermano che il "comprensorio ceramico reggiano, da Scandiano a Castellarano, da Casalgrande a Rubiera, viene quasi sempre raccontato per la sua forza produttiva, per l’industria, lavoro, la ceramica. Tutto vero. Ma sarebbe un errore fermarsi qui. Questo territorio possiede anche un patrimonio storico, artistico, naturalistico-enogastronomico di grande valore che però troppo spesso resta nascosto, poco valorizzato e privo di servizi turistici adeguati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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