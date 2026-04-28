Via Tuscolana terra di nessuno | micro discariche a bordo strada ma nessuno sa chi deve pulire

Lungo via Tuscolana si trovano numerose discariche a cielo aperto, con sacchi neri, calcinacci, elettrodomestici abbandonati e divani lasciati ai margini della strada. A poca distanza, l’ingresso di un bosco appare invaso da rifiuti di vario genere. Nessuno sembra sapere chi debba intervenire per la pulizia di queste aree, che si sono trasformate in discariche a cielo aperto.

Sacchi neri, calcinacci, vecchi elettrodomestici. Persino divani. A pochi metri dalla strada, l’ingresso del bosco si è trasformato in una discarica. Siamo lungo la via Tuscolana, all’altezza del Comune di Artena: sui sentieri che portano al Parco Regionale dei Castelli Romani, cumuli di rifiuti.🔗 Leggi su Romatoday.it

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