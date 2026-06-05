Lavori in corso in viale Trieste per l’allestimento di un’area pedonale. Durante i lavori, alcuni passanti hanno notato solo le palme, senza altri elementi visibili. Nessuno ha fornito spiegazioni sui lavori o sui tempi di completamento. Le operazioni sono ancora in corso e non è stato comunicato nulla riguardo a modifiche o interventi futuri. La presenza delle palme si distingue come l’unico elemento visibile nell’allestimento temporaneo.

Le palme sembra siano l’unica novità dell’allestimento in viale Trieste, dove sono iniziati i lavori per allestire l’ area pedonale urbana. Questa che prevede la chiusura al traffico in funzione di una pedonalizzazione dalle 12 alle 6 del mattino in gran parte del lato di Ponente scatterà dal 13 giugno e terminerà il 30 agosto. Sempre secondo indiscrezioni in termini di orari e limitazioni non cambierà nulla rispetto all’anno scorso. Di bello c’è che tornerà il cielo stellato, cioé l’illuminazione in forma di lunghi filari tempestati di punti luce, mentre pare che verranno eliminate gli allestimenti in forma di aiuole. Comunque a leggere le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A piedi in viale, ma nessuno sa nulla: "L’unica certezza sono le palme"

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