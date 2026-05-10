Investito da un' auto in Slovenia | ciclista triestino in ospedale

Un uomo di 66 anni, residente a Trieste, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta in Slovenia, nella zona di Gorjansko, sul Carso. Secondo le prime ricostruzioni, è stato investito da un’auto e si trova ora in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità locali, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

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Un ciclista triestino di 66 anni è rimasto vittima di un grave incidente stradale nella zona di Gorjansko, sul Carso sloveno. A darne notizia è la questura di Capodistria. Il sinistro, al vaglio degli agenti della polizia slovena, è stato causato da un automobilista sulla cinquantina che si.🔗 Leggi su Triesteprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Investe una ciclista in Slovenia: triestino multatoUn triestino di 63 anni è stato multato dalla polizia slovena dopo aver investito una ciclista di 62 anni originaria della Repubblica Ceca. Ciclista investito da un’auto nel viale delle Pinete 45enne trasferito d’urgenza all’ospedale di PisaCARRARA È grave il ciclista di 46 anni che ieri mattina è stato investito da un’auto in viale delle Pinete, nel tratto di competenza del Comune di... Argomenti più discussi: Investito da un’auto: ciclista in condizioni gravi; Paura al Quartiere Ferrovia: pedone travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali; Mamma e figlio investiti da un’auto ad Asti: la donna grave al Cto, il bimbo al Regina Margherita; Ciclista di 35 anni investito da un’auto a Gonzaga.