Un uomo si è dato fuoco in seguito a una lite con la moglie e ha perso la vita. Prima dell'incidente, aveva tentato di incendiare l'edificio di due piani in cui viveva. L'episodio è avvenuto nel comune di Vetreto, in provincia di Venezia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La polizia sta accertando le cause e i dettagli della vicenda.

VETREGO (VENEZIA) - Si è dato fuoco in preda alla disperazione dopo aver litigato con la moglie ed è morto. L'uomo aveva anche tentato di dare alle fiamme la palazzina a due piani dove viveva, senza tuttavia riuscirci. Il drammatico gesto è avvenuto stamani, intorno alle 9.30 in un'abitazione a Vetrego di Mirano. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio è scoppiato con la compagna, dopodiché l'uomo fuori di sé ha appiccato le fiamme contro se stesso. I soccorsi A intervenire sul posto gli operatori del Suem 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne la morte, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Mirano, i quali ora seguono la vicenda cercando di dare il supporto necessario alla famiglia in questa fase.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Si dà fuoco e muore dopo una lite con la moglie: l'uomo in preda alla disperazione aveva tentato di dare alle fiamme la palazzina a due piani dove viveva

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