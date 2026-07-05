Nella notte del 4 luglio a Ivrea, nella frazione di San Bernardo, un uomo di 47 anni ha cosparso di gasolio la compagna durante un violento alterco e ha tentato di darle fuoco. La donna è stata salvata da un amico di famiglia che si trovava in casa. I carabinieri hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio.

Ha cosparso la compagna di gasolio e ha tentato di darle fuoco al culmine di una violenta lite in casa. È accaduto nella notte del 4 luglio a Ivrea, nella frazione di San Bernardo, dove un 47enne di origine moldava è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si trovava in un forte stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’abuso di alcol. La discussione con la compagna convivente sarebbe degenerata in pochi minuti fino al gesto estremo, avvenuto all’interno dell’abitazione condivisa dalla coppia. In quei momenti concitati era presente in casa anche un amico della coppia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tenta di dare fuoco alla compagna: donna salvata da un amico di famiglia, arrestato un 47enne

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TENTA DI DARE FUOCO ALLA MOGLIE, INTERVIENE IL FIGLIO MINORENNE: 43ENNE ARRESTATO | 07/01/2026

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