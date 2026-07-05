A Ivrea, un uomo di 47 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver tentato di dare fuoco alla compagna. Durante una lite, ha cosparso di gasolio la donna con l’intento di incendiarla. L’episodio è avvenuto nella frazione di San Bernardo. L’intervento di un amico della coppia e dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Ha cosparso di gasolio la compagna nel tentativo di darle fuoco al culmine di una violenta lite. È accaduto a Ivrea, nella frazione di San Bernardo, dove solo il provvidenziale intervento di un amico della coppia e dei carabinieri ha evitato una tragedia. L’uomo, un 47enne di origine moldava, è stato arrestato dai Carabinieri delle Stazioni di Azeglio e Borgomasino con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione si è verificata all’interno dell’abitazione condivisa dalla coppia. Il 47enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, avrebbe cosparso la donna di gasolio nel corso del litigio, tentando poi di appiccare il fuoco con un accendino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ivrea, tenta di dare fuoco alla compagna: 47enne arrestato per tentato omicidio

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