Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco amico interviene e la salva | arrestato 47enne a Ivrea

A Ivrea, un uomo di 47 anni ha spruzzato gasolio sulla compagna e ha tentato di darle fuoco durante un litigio. Un amico intervenuto ha bloccato l’aggressore prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni della donna.

A Ivrea un 47enne ha cosparso la compagna di gasolio e tentato di darle fuoco durante una lite. Un amico è intervenuto ed è riuscito a fermarlo prima dell'intervento dei Carabinieri. L'uomo è stato arrestato dai militari per tentato omicidio e condotto in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cosparge la compagna di gasolio e prova a darle fuoco: immobilizzato da un amico e arrestatoUn uomo di 47 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver cosparso di gasolio la compagna e aver tentato di darle fuoco.

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