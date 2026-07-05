Ivrea tenta di dare fuoco alla compagna | arrestato moldavo

Nella notte a San Bernardo, frazione di Ivrea, un uomo di origini moldave ha tentato di incendiare la compagna dopo una lite. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l’uomo è stato arrestato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non ci sono feriti gravi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato oggetti trovati nell’abitazione.

Ha tentato di dare fuoco alla compagna dopo una lite. Attimi di paura a San Bernardo, piccola frazione di Ivrea, la scorsa notte. L’episodio all’interno dell’abitazione della coppia: l’uomo, quarantasettenne moldavo, in un forte stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, ha prima litigato con la donna, poi ha preso una tanica di gasolio e l’ha cosparsa nel tentativo di darle fuoco. A salvarla un amico della coppia, presente in quel momento in casa. L’uomo si è frapposto tra i due ed è riuscito a trattenere il braccio dell’aggressore prima che potesse azionare l’accendino salvandole così la vita. È stata la donna a chiamare i carabinieri mentre l’amico continuata a tenere fermo il compagno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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