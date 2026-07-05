Da sabato, decine di migliaia di persone si sono radunate a Teheran per il funerale di Ali Khamenei, con il secondo giorno di eventi previsti su un totale di sei. Il regime ha stimato la partecipazione in milioni di visitatori, anche se tali cifre risultano difficili da verificare. La presenza di persone continua a crescere nei giorni successivi, con una grande affluenza registrata nella capitale iraniana.

Il regime parla già di milioni di visitatori, ma sono stime difficili da verificare: da due giorni c'è comunque una grande quantità di gente a Teheran Domenica è il secondo giorno dei sei previsti per il funerale di Ali Khamenei, e da sabato decine di migliaia di persone sono arrivate a Teheran, la capitale dell’Iran, per rendergli omaggio. È difficile anche solo stimare quante persone siano arrivate finora per vedere la sua bara, esposta in una teca di vetro nella Grande Moschea della città. Già dalle prime ore della mattina di domenica lo spiazzo davanti e le aree adiacenti erano pieni di gente per vederla e raccogliersi in preghiera. La cerimonia oggi dura fino alle 20 (le 18:30 in Italia). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tante persone partecipano al funerale di Khamenei, ma quante?

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IO QUESTE PERSONE NON LE CAPISCO! NON, NON QUELLI CHE PARTECIPANO AL GAY PRIDE, NON CAPISCO QUELLI CHE LE SPARANO COSI' GROSSE PER POI PENTIRSENE E FARE L'AGNELLINO CON TANTO DI LACRIMUCCIA! x.com