A Gaza, un corteo di decine di persone si è radunato per l’ultimo funerale del leader militare di Hamas, morto in seguito a un attacco aereo israeliano. La cerimonia si è svolta in un clima di dolore e tensione, con i partecipanti che hanno reso omaggio alla figura scomparsa. L’attacco ha causato la morte del leader, e la sua scomparsa ha suscitato reazioni nella regione. La situazione rimane complessa e caratterizzata da frequenti tensioni tra le parti coinvolte.

Decine di persone hanno partecipato a Gaza al funerale del leader dell’ala militare di Hamas, ucciso in un attacco aereo israeliano. Il corpo di Izz al-Din al-Haddad è stato portato avvolto nelle bandiere palestinesi e di Hamas in una moschea di Gaza City per le preghiere prima di essere portato via per la sepoltura. L’esercito israeliano lo ha descritto come uno degli ultimi comandanti anziani dell’esercito di Hamas che aveva diretto la pianificazione e l’esecuzione degli attacchi guidati da Hamas del 7 ottobre. La sua uccisione avviene in un momento in cui il cessate il fuoco tra Israele e Hamas rimane fragile poiché questioni chiave come il disarmo di Hamas bloccano i progressi dell’accordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, decine di persone partecipano al funerale dell'ultimo leader militare di Hamas

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