La prima edizione della Summer School internazionale ‘Epicentro – AvampostiOutposts. Intorno a Francesco di Giorgio Martini’ ha registrato il tutto esaurito prima dell’inizio. L’evento, dedicato allo studio del celebre artista e architetto, ha attirato numerosi partecipanti provenienti da diversi paesi. La scuola si terrà in una sede dedicata, con un programma che prevede workshop, lezioni e visite guidate.

Grande successo ancor prima di iniziare per la prima edizione della Summer School internazionale ‘Epicentro – AvampostiOutposts. Intorno a Francesco di Giorgio Martini’. Promossa da Uniurb, dall’Università Iuav di Venezia e dall’ISIA urbinate, con la collaborazione del Comune e il sostegno di Bcc Metauro e Wooden Houses Srl, le candidature hanno registrato un esito superiore alle attese, raccogliendo 90 candidature per 30 posti disponibili. La selezione ha interessato profili di alto livello, molti dei quali già impegnati in percorsi di dottorato o di ricerca. Tutti saranno presenti all’evento inaugurale della Scuola che si terrà il 29 luglio alla presenza dell’Architetto Mario Cucinella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Summer school Epicentro è sold out

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Summer School - Testimonial from Emily from Canada

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